Donna contatta polizia:«C’è un neonato in un sacchetto». Ma era un pupazzo Peppa Pig

Dopo aver chiarito l’accaduto, i poliziotti l’hanno lo stesso ringraziata per aver segnalata la cosa. Ecco cosa è successo

Una donna era intenta a passeggiare per i giardini di viale Piave, a Mantova, quando ha notato al suolo una testina che spuntava da un sacchetto.

Terrorizzata, ha immediatamente contattato la polizia, spiegando che c’era un neonato “abbandonato”. Intanto, un uomo ha preso la busta e si è allontanato. Quando i poliziotti hanno rintracciato l’uomo con il sacchetto, è venuta a galla la verità, ossia che quella testina non era di un bambino ma di un pupazzo di Peppa Pig.

Come spiega La Gazzetta di Mantova, i poliziotti si sono recati nei giardini dopo che la donna aveva segnalato la presenza del sacchetto. I poliziotti hanno visto la donna provata dal fatto che nel frattempo, un uomo aveva portato via il sacchetto ed era andato via in sella a una bici.

Sono partite le indagini per trovare quell’uomo, poiché si temeva che il bimbo fosse in pericolo, se non già deceduto. Quando i poliziotti hanno rintracciato il giovane, quest’ultimo non comprendeva il perché gli agenti lo stessero cercando. Si è quindi scoperto che nel sacchetto c’era un pupazzo di Peppa Pig, che la donna pensava fosse un neonato.

Come racconta La Voce di Mantova, dopo il chiarimento, il ragazzo è stato congedato e la donna è stata lo stesso ringraziata per aver eseguito la segnalazione.