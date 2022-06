È morto Gianni Clerici: giornalista, scrittore e voce storica del tennis

A luglio avrebbe compiuto 92 anni, figura storica del tennis lo raccontava in tv con Rino Tommasi: era considerato uno dei maggiori esperti al mondo.

Nel 2006 era stato inserito nella International tennis Hall of Fame, il secondo italiano dopo Nicola Pietrangeli.

Gianni Clerici, ex tennista, giornalista e scrittore, è morto a Bellagio, sul lago di Como. Aveva 91 anni, ne avrebbe compiuti 92 a luglio. Voce apprezzatissima in tv insieme a Rino Tommasi, una vita intera dedicata al tennis.

Gianni Clerici: tennista, scrittore e giornalista

In gioventu’ era stato un tennista di buon livello, ha vinto due titoli juniores in doppio con Fausto Gardini, come singolarista ha partecipato a Wimbledon nel 1953 e al Roland Garros nel 1954.

È stato autore di oltre 6mila articoli, redatti con simpatia e ricchi di espressioni originali, negli ultimi anni era firma di Repubblica. Ha scritto decine di libri da «500 anni di tennis» a «I gesti bianchi» a «Mussolini l’ultima notte».