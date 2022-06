È morta la donna di 70 anni che era stata punta da una zecca – MeteoWeek

Era stata punta da una zecca pochi giorni fa ed era finita in ospedale. La donna, una pensionata 70enne di Ulassai, in Ogliastra (Sardegna) è morta in tarda mattinata.

Si trovava da quattro giorni, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei. A causa della puntura, aveva contratto una grave infezione: la rickettsiosi.

La 70enne era arrivata in ospedale il 2 giugno scorso, con un quadro clinico già compromesso. Aveva la febbre altissima, mal di testa, dolori muscolari e alle articolazioni ed una forte stanchezza. La pensionata si era accorta qualche giorno prima, di avere sulla cute l’insetto, se n’era subito liberata e non aveva avuto alcun sintomo.

Muore anziana punta da una zecca

La situazione, successivamente è peggiorata, fino al ricovero in ospedale. I medici hanno immediatamente iniziato la terapia prevista per questo genere di problematiche ma la 70enne non ha risposto alle cure.