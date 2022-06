Cercasi bagnini disperatamente, Confcommercio lancia SOS: stagione a rischio

È emergenza bagnini. Non se ne trovano e le spiagge rischiano lo stop. Molti stabilimenti corrono ai ripari con soluzioni dell’ultimo minuto.

Un problema da non sottovalutare. Senza bagnini le spiagge rischiano di non poter accogliere i clienti.

C’è carenza di bagnini. Un’altra delle figure professionali che mancano all’appello quest’estate. Sono molti gli stabilimenti balneari a lanciare un SOS., con l’inizio della stagione estiva alle porte. I guardaspiaggia mancanti sono almeno tre o quattromila. Lo denuncia il sindacato balneari di Confcommercio. Si tratta di una cifra enorme, pari al 30-40% del fabbisogno nazionale di bagnini. Che non si trovano.

Cercasi bagnini disperatamente dunque. Non è un problema da sottovalutare, evidenzia il Messaggero. Sì, perché ogni stabilimento deve essere in grado di assicurare la presenza (in media) di un assistente ai bagnanti ogni cento metri di arenile. Il che, tradotto, significa che le spiagge sono a rischio stop.

Corsi gratis per bagnini, parenti mobilitati: le soluzioni in zona Cesarini

C’è chi cerca di correre ai ripari. Come nel Lazio, dove si stanno addirittura mettendo in piedi dei corsi gratuiti per garantire la formazione di bagnini last-minute. “Con il lockdown il rilascio dei brevetti si è interrotto – spiega al Messaggero Marzia Marzoli, vicepresidente regionale Sindacato bagnini (Sib) -. Senza nessuno che sorvegli le coste, molti stabilimenti ora temono di non poter aprire”.

Una penuria, quella dei bagni, che sembra non risparmiare nessuno. Anche in Campania, secondo i calcoli del Sib, “mancano 2.500 bagnini su circa 1.200 stabilimenti“. Pure qui si cerca allora di tamponare in qualche maniera. Ad esempio “nelle aziende a gestione familiare – informa Mario Morra del Bagno Elena a Posillipo – si cerca di rimediare mettendo al lavoro un parente”. La ragione di una simile carenza? “Tanti giovani chiedono di non lavorare nel weekend – spiega Morra – cioè nei giorni in cui ne avremmo più bisogno. Anche il reddito di cittadinanza incide molto, ma non spiega da solo questo esodo dal lavoro”.