Alle prime ore del giorno gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti per scongiurare un tentativo di suicidio.

Hanno soccorso una ventiquattrenne americana che minacciava di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto.

Questa mattina, attorno alle 4, una giovane americana di 24 anni ha cercato di togliersi la vita a Roma. Voleva farlo gettandosi dal Monte Capitolino. È lì che l’hanno vista gli agenti della polizia locale. La ragazza era impegnata a scavalcare la ringhiera del belvedere sui Fori Imperiali, dal lato di via S. Pietro in Carcere.

A attirare gli agenti le grida della 24enne. Così gli uomini della Sezione Arce Capitolina (Sac) sono intervenuti sul filo di lana per sventare la tragedia, riuscendo a impedire alla giovane donna di farla finita. Dopo averla tratta in salvo e rassicurata, sono arrivati i Carabinieri di Roma Centro, già sulle tracce della ventiquattrenne. Dopo gli accertamenti, la giovane è stata portata in ospedale dal 118, dove si è provveduto a prestarle le cure del caso.