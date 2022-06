Lascia biglietto d’addio e scappa da casa per andare a suicidarsi: i carabinieri lo trovano sull’orlo del precipizio

Una crisi di sconforto e un messaggio che elencava i suoi propositi suicidari. Un giovane ieri pomeriggio meditava di togliersi la vita.

Gli uomini dell’Arma, allertati dai genitori del ragazzo, sono intervenuti prontamente per sventare il suicidio.

Un ventiquattrenne si è allontanato ieri da casa in preda a una crisi di scoraggiamento. Lasciando dietro di sé uno scritto col quale faceva trapelare l’intenzione di farla finita. È successo ieri pomeriggio a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. I genitori del ragazzo, poco dopo le 15.00, hanno avvisato i carabinieri di Scandiano che hanno immediatamente avviato le ricerche. Nel territorio di Castelnovo Monti esiste infatti la Pietra di Bismantova, luogo spesso scelto dagli aspiranti suicidi come teatro dell’estremo gesto.

Il ragazzo era seduto nelle vicinanze del precipizio

Gli operatori della centrale operativa hanno subito mandato sul posto una pattuglia. Arrivati nel piazzale del parcheggio, i carabinieri hanno notato la presenza dell’auto del giovane. Così i militari hanno raggiunto velocemente a piedi la cima della pietra. Una volta lì sono riusciti a scorgere il giovane. Era seduto vicino al precipizio nel luogo del cosiddetto “punto trigonometrico”. Per non agitarlo e evitare che compisse qualunque gesto inconsulto, i carabinieri hanno iniziato a parlare col ragazzo, che versava in stato confusionale. Sono riusciti a tranquillizzarlo e gli si sono avvicinati fino a bloccarlo. I militari dell’Arma lo hanno poi riportato sotto la pietra per affidarlo alle cure del personale medico che nel frattempo avevano allertato.