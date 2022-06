Maxi rissa in discoteca, volano coltellate: 28enne ferito all’addome, altri 4 in ospedale

Lo scorso fine settimana una zuffa tra ragazzi in discoteca ha lasciato sul campo feriti e anche un accoltellato.

A innescare la bagarre molto probabilmente futili motivi. Sull’accaduto indaga la polizia.

A Salerno, nella notte tra sabato e domenica scorsa, è scoppiata una maxi rissa in discoteca. Bilancio: un 28enne ferito a colpi di coltello e 4 ragazzi finiti al pronto soccorso. Sul fatto sta indagando la polizia, che cerca di ricostruire la dinamica dell’episodio e di capire quante persone siano state coinvolte nell’azzuffamento.

Gli agenti sono dovuti intervenire quando erano da poco passate le due di notte. Poco prima avevano ricevuto la segnalazione di una violenta zuffa scoppiata nella discoteca. All’origine della baruffa forse uno sguardo di troppo.

Ad avere la peggio è stato il 28enne, originario di Campagna, nel Salernitano, accoltellato all’addome e ancora ricoverato in ospedale, anche se non è in pericolo di vita. Anche altri quattro giovani sono finiti in ospedale. Tre di loro sono stati dimessi con prognosi, mentre il quarto è in buone condizioni.