Bassetti, ancora minacce di morte: “Sono stanco di denunciare senza risultati” – MeteoWeek

Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha ricevuto l’ennesima lettera contenente minacce di morte per lui e la sua famiglia.

Bassetti si dice stufo, perché in questo anno di minacce, dal punto di vista della giustizia “non ho visto una persona perseguita”.

Matteo Bassetti, all’Adnkronos salute, ha dichiarato: “Questa mattina ho ricevuto l’ennesima lettera di minacce di morte, mi sono davvero stufato anche di denunciare. In questo anno di denunce ho visto pochissime persone perseguite. Sono molto amareggiato per queste minacce. Ringrazio la Polizia e i Carabinieri che mi danno una mano, ma dal punto di vista della giustizia non ho visto una persona perseguita”.

Bassetti, minacce di morte: “La giustizia persegue solo alcuni filoni”

Bassetti ha inoltre voluto precisare che, a suo avviso: “Il messaggio che passa è che serve a poco denunciare, mi pare che la giustizia persegua unicamente alcuni filoni. Forse io interesso poco”.