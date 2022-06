A letto col fucile: doppietta e munizioni in camera, arrestato 37enne

È finito nei guai un uomo che nel Palermitano teneva nascosti in casa, sotto il letto, un fucile clandestino e un bel po’ di munizioni.

I carabinieri lo hanno sorpreso in flagranza di reato. Dopo essere stato colto sul fatto è finito in carcere.

Un fucile sotto il letto. È quello che hanno trovato i carabinieri della Stazione di Godrano, nel Palermitano, durante la perquisizione in casa di un uomo di 37 anni. In camera, ben nascosto sotto il letto i militari hanno trovato, avvolto in una coperta, un fucile doppietta calibro 12 della Acier Cockerill. L’arma presentava la matricola abrasa. In un sacco i carabinieri hanno poi rivenuto 96 munizioni calibro 12 e 16.

Così gli uomini dell’Arma hanno arrestato il 37enne in flagranza di reato. Per lui c’è l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. Dopo aver convalidato l’arresto, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’arma e le munizioni poste sotto sequestro saranno invece analizzata dal Ris di Messina che effettuerà gli accertamenti balistico-dattiloscopici.