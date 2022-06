Aereo militare precipita su area residenziale: case in fiamme, almeno un morto e vari feriti

Il grave incidente è avvenuto in Cina durante una sessione di addestramento militare. Ancora ignote le cause della caduta del velivolo.

L’aereo è precipitato sulle case provocando danni alle abitazioni, oltre a un morto e a diversi feriti.

Almeno un morto, diversi feriti, edifici in fiamme. È il tragico bilancio provocato dalla rovinosa caduta di un aereo militare cinese, precipitato oggi in un’area residenziale della provincia centrale di Hubei. L’incidente è avvenuto a Xiangyang, vicino all’aeroporto Laohekou. A riferirlo, citata dalla Cnn, la televisione cinese di Stato Cctv.

Il velivolo, un J-7 dell’esercito cinese, è precipitato nel corso di una missione di addestramento. L’aereo si è schiantato al suolo danneggiando molte case della zona. Il pilota si paracadutato prima dell’impatto. Adesso è ricoverato in ospedale con gli altri feriti. Sui sociali circolano video che riprendono diverse abitazioni in fiamme. Sono ancora ignote le cause dell’incidente, sul quale le autorità cinesi hanno aperto un’inchiesta.