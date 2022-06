Auto contro muro nella notte, terribile schianto non lascia scampo a ventenne

Un’altra vita spezzata dalla strada. Questa notte un giovane è andato a schiantarsi contro un muro, morendo all’istante.

L’auto è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa contro una recinzione.

Un terribile schianto stanotte è costato la vita a un giovane. L’incidente mortale è avvenuto a Bellizzi, nel Salernitano. A morire un 24enne di Montecorvino Rovella. Il ragazzo stava guidando in via delle Industrie. Ma a un certo punto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro di recinzione di un terreno. L’impatto è stato fatale per lui: il 24enne è morto sul colpo.

Nell’incidente stradale non risultano coinvolti altri veicoli. Sul luogo della tragedia stradale sono intervenuti i Carabinieri di Bellizzi per effettuare i rilievi. Il corpo senza vita del ragazzo è già stato recuperato per essere consegnato alla famiglia.