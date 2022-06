Usa, in manette candidato repubblicano: prese parte ad assalto Capitol Hill

Ryan Kelley, candidato repubblicano, si era candidato per divenire governatore del Michigan. Ecco cosa è successo

Un candidato repubblicano è finito in manette con l’accusa di aver preso parte all’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021.

Il candidato repubblicano in questione è Ryan Kelley, che si è candidato come governatore del Michigan, come riporta la stampa Usa.

L’Fbi ha arrestato il candidato ad Allendale, in Michigan, accusandolo di un reato minore che il Dipartimento di giustizia spiega essere connesso alla violazione del 6 gennaio 2021, a Washington.

Ryan Kelley è uno dei cinque candidati repubblicani rimasti per governare il Michigan, dopo che parecchi altri sono stati rimossi avendo presentato firme fraudolente per accedere al ballottaggio.

Kelley, 40 anni, dovrà presentarsi di fronte alla corte distrettuale per difendersi dalle accuse contro di lui. L’uomo è stato filmato in determinati frangenti dell’assalto al Congresso e mentre si stava arrampicando da una parte dell’edificio, nei pressi della scalinata.