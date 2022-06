Depp vs. Heard, Johnny disposto a rinunciare ai danni: “Mai stata una questione di soldi”

Depp vs. Heard, Johnny disposto a rinunciare ai danni: “Non è mai stata una questione di soldi”. L’ex moglie sarebbe invece pronta a presentare un ricorso.

Johnny Depp è emerso vittorioso nel processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard, dopo tre giorni di deliberazioni della giuria – che ha comunque confermato a Heard una vittoria parziale nella sua controquerela. Depp ha citato in giudizio Heard per 50 milioni di dollari, per aver insinuato di aver abusato di lei in un editoriale del Washington Post, pubblicato nel 2018. Sebbene lei non lo abbia mai nominato esplicitamente, l’attore afferma quelle dichiarazioni hanno compromesso la sua carriera lavorativa.

Depp ha dunque ottenuto dalla giuria di Fairfax, in Virginia, un risarcimento da 10 milioni di dollari di danni compensativi, oltre che 5 milioni di danni punitivi, per diffamazione. Tuttavia, a a sua volta è stato condannato a pagare alla ex moglie 2 milioni di dollari, a seguito delle dichiarazioni di un suo avvocato, che aveva definito “un imbroglio” le accuse.

“Non è mai stata una questione di soldi”

Ad ogni modo, pare che l’attore sia disposto a lasciar cadere il risarcimento dei danni nei confronti della ex moglie, nel caso in cui rinunciasse a sfidarlo di nuovo in appello. “Dobbiamo essere cauti in quello che diciamo, ma fin dall’inizio quel che era in gioco era la sua reputazione. Non è mai stata una questione di soldi“, ha spiegato alla ABC Ben Chew, uno degli avvocati che hanno assistito Depp, mentre rispondeva a una domanda su un possibile accordo extragiudiziale. “Johnny è riuscito a rimettere in piedi la sua reputazione. Per lui era l’unica cosa che contava”, ha incalzato ancora l’avvocato.

Anche vero è, del resto, che “Amber non è assolutamente in grado di pagare“. Questo, quanto meno, è ciò che aveva dichiarato post sentenza l’avvocatessa della donna, Elaine Bredehoft. Anche per tale motivo è stato già preannunciato un eventuale ricorso, accompagnato da “una montagna di prove”. Heard ha inoltre più volte espresso tutta la sua “delusione” in merito al verdetto che ha scritto la parola fine al lungo processo, affermando di avere “il cuore spezzato”, e sostenendo che tale epilogo è stato una “battuta d’arresto” per i diritti di tutte le donne.

Nel frattempo, il seguitissimo processo è pronto a diventare un vero e proprio documentario. La Warner Bros. Discovery UK sta infatti collaborando nuovamente con Optomen TV, così da produrre un seguito di “Johnny vs Amber”, un documentario in due parti che esplora il processo per diffamazione di Johnny Depp all’Alta Corte del Regno Unito. Il tutto, viene reso noto, “con prove esplosive, archivio intimo e personale e interviste approfondite” rilasciati da entrambi i team legali.