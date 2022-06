Crollano balconi in pieno centro storico, piovono calcinacci in strada: sfiorata tragedia

Questa mattina dei grossi calcinacci sono caduti in strada nel centro storico di Palermo. Forte il boato che ha svegliato i residenti.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno sotto il palazzo da cui si sono staccati i balconi.

Tanta paura ma nessun ferito stamattina nel centro storico di Palermo per il crollo di due balconi. È successo in via Spinuzza, all’angolo della centralissima via Roma. Fortunatamente il crollo non ha provocato feriti.

Pronto l’intervento dei vigili del fuoco. Messi subito in sicurezza gli altri balconi del palazzo antico, risultati a loro volta compromessi. “Siamo fortemente preoccupati – ha detto Salvatore Mirabile, un residente della zona – siamo stati svegliati dal forte boato. Solo per caso non ci sono stati dei morti”.