Influencer rapinata dell’orologio da 15mila euro: “L’ho preso a morsi, ma mi ha dato un pugno”. A raccontare la vicenda è stata Desirée Maldera, che sui social ha spiegato i dettagli dell’aggressione avvenuta a Milano.

Brutto episodio, quello capitato all’influencer 29enne Desirée Maldera, ex “tentatrice” di “Temptation Island”. La giovane ha raccontato di essere stata rapinata nel centro di Milano. La disavventura è accaduta nella giornata di giovedì, quando era al volante della Porsche di suo marito. A seguirla un rapinatore, che le avrebbe strappato via l’orologio, dandole persino un pugno in volto.

A raccontare la vicenda è stata la stessa 29enne, che ha denunciato l’accaduto tramite un post su Instagram. “Un uomo con viso scoperto mi è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l’orologio. Ho anche reagito, ma ahimé ho preso un pugno”, ha denunciato la giovane, avvertendo i suoi follower di prestare molta attenzione.

“L’ho preso a morsi, fino a che non mi ha dato un pugno”

“Ero all’interno della mia macchina, ho abbassato il finestrino per prendere il ticket del parcheggio. Un uomo sceso con viso scoperto mi è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l’orologio. L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno“. Questa la denuncia di Desirée Maldera, figlia dell’ex calciatore di Milan e Roma Aldo Maldera.

Come spiegato dalla giovane influencer sul suo profilo Instagram, subito dopo l’aggressione ha immediatamente chiamato il 112, per presentare denuncia. Sul caso indaga la polizia di Stato, che è alla ricerca del rapinatore, del complice e della refurtiva. Dai racconti della 29enne si apprende che l’episodio è avvenuto in pieno centro, a Milano, mentre al volante della Porsche del marito.

Sarebbe stata presa di mia, seguita fin dentro un autosilo in via Olona, in zona Sant’Ambrogio, da un rapinatore a volto scoperto. L’uomo, entrato dentro la macchina della ragazza, le ha strappato un Patek Philippe del valore di circa 15mila euro. Il tutto in pieno giorno, verso le ore 17:20 del pomeriggio. L’influencer ha cercato di reagire, di difendersi, e ha persino morso il braccio del suo aggressore. Lui, tuttavia, non ha desistito, e anzi, ha risposto dandole un pugno in pieno viso.

Liberatosi, sarebbe infine rapidamente sceso dalla macchina, e sarebbe scappato via in sella a uno scooter, guidato da un complice. La giovane, però, ha visto bene il viso di chi l’ha rapinata. “Potrei riconoscerlo in qualsiasi momento”, ha infatti dichiarato sempre in una delle sue storie su Instagram. Spetta ora alle forze dell’ordine cercare di risalire ai responsabili del brutto episodio.