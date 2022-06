Uccide la moglie in casa, poi si taglia la gola con un taglierino. Tragedia nel Veneziano, gli inquirenti palano di omicidio-suicidio.

Nuovo caso di omicidio-suicidio, questa volta avvenuto a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. Le vittime sono due coniugi, trovati morti in casa nella giornata di oggi, 10 giugno. Secondo quanto si appende da Il Gazzettino, si tratterebbe di una guardia giurata di 55 anni e una donna italiana di 50 anni.

Il marito avrebbe ucciso la moglie, probabilmente soffocandola, per poi togliersi la vita puntandosi addosso un coltello – o, come riportano altre fonti, forse un taglierino. Gli investigatori sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio le dinamiche e le cause di quanto accaduto.

La tragedia davanti agli occhi della nipote

La tragedia si è consumata nell’appartamento di una palazzina di via Roma, nel cuore di Fossalta, piccolo paese della città metropolitana di Venezia. Proprio in questa abitazione le due vittime vivevano, fino a che non sono state ritrovate senza vita dai carabinieri della compagnia di Portogruaro, e dai sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto dopo una segnalazione.

I coniugi sono Giuseppe Santarosa, di 55 anni, e Lorena Puppo, di 50 anni. Secondo quanto viene riportato da alcuni giornali online, l’uomo non avrebbe sparato a sua moglie – come inizialmente era stato riferito – ma l’avrebbe soffocata. Infine, sarebbe tolto la vita tagliandosi la gola con un taglierino. L’uomo lavorava come dipendente di un istituto di vigilanza, mentre la donna presso un’impresa di pulizie. All’interno della loro casa, tuttavia, non sarebbero state trovate armi.

A coordinare le indagini sul caso è la procura di Pordenone, insieme agli investigatori dell’Arma e al magistrato di turno. Come viene spiegato da Il Gazzettino, pare che la tragedia sia avvenuta davanti agli occhi della nipote – la stessa che avrebbe poi dato l’allarme. Si cerca di risalire a quanto possa aver scatenato l’insano gesto. Al momento è infatti ignoto il movente che ha provocato il caso di omicidio-suicidio, con gli inquirenti che stanno già ascoltando parenti e amici della coppia. Si indaga dunque sulla vita dei due coniugi, che non avevano figli. Ricostruendo il loro vissuto e il loro passato, potrebbe permettere di far emergere dettagli importanti per il caso. Sempre secondo quanto si apprende, pare comunque che la donna abbia parlato di una “gelosia ingiustificata” da parte dell’uomo nei confronti della moglie.