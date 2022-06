Si avvicina troppo alla gabbia per fare un video: viene catturato dalla potente stretta dell’orango [VIDEO]

Il fatto sarebbe accaduto, secondo i media indonesiani, lo scorso 6 giugno. Un visitatore si è avvicinato troppo alla gabbia di un orango per poter fare un video, l’animale non ha gradito a ‘confidenza’ e ha afferrato il malcapitato in una potente stretta.

Come si vede dal video, la scimmia non voleva proprio abbandonare il ragazzo. Vani i tentativi anche di chi è giunto in suo soccorso.

Il video è ovviamente diventato subito virale. La clip sarebbe stata girata lo scorso 6 giugno, presso lo zoo di Kasang Kulim, nella provincia di Riau (Indonesia). Nel filmato si vede un orango di nome Tina, che, nel cogliere un visitatore dello zoo troppo vicino alla sua gabbia, decide di afferrarlo in una stretta potentissima. L’uomo si trovava così vicino alla gabbia con l’intento di girare un video.

Il ragazzo, Hasan Arifin, un 19enne, ha infranto il regolamento dello zoo, nel quale viene chiaramente specificato che non è possibile scavalcare la barriera che separa gli animali dai visitatori. Il manager dello zoo, ha dichiarato inoltre che, l’orango potrebbe essere stato preso a calci dal 19enne prima che venisse girato il video: “Il visitatore ha saltato la recinzione che separa gli ospiti dalla gabbia dell’orango per girare un video senza il permesso”. Fortunatamente, né il visitatore né l’orango sono rimasti feriti nell’incidente.

#ViralVideo: An orangutan attacked a visitor through its cage in Kasang Kulim Zoo, #Indonesia. According to reports, the orangutan was reacting to the visitor’s attempt to get too close to its cage after he allegedly ignored the ape’s signs of disapproval pic.twitter.com/T51WeW2k7Q

— Firstpost (@firstpost) June 9, 2022