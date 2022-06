Sale sul cornicione di un edificio e minaccia di lanciarsi nel vuoto: interviene polizia

L’episodio è occorso a Perugia, dove la polizia è intervenuta salvando così una donna di 58 anni che minacciava il suicidio

Una donna è salita sul cornicione di un edificio minacciando di gettarsi. Subito sono accorsi i poliziotti della questura di Perugia trovando la donna, in piedi sul cornicione, mentre gridava piangendo di volersi lanciare nel vuoto.

Una volta entrati all’interno dell’edificio e avvicinatisi alla finestra più vicina al punto in cui si trovava la donna, 58 anni, italiana, i poliziotti hanno instaurato un dialogo con lei per provare a calmarla e riportarla all’interno del palazzo.

Il dialogo è durato diversi minuti e a rendere tutto più complicato, il fatto che la 58enne era in piedi sul cornicione, in un punto in cui i poliziotti avevano difficoltà a raggiungerla. Gli agenti sono riusciti a farsì che non si allontanasse ancor di più e a distrarla, facendola parlare, per non farla impanicare maggiormente.

Dopo una serie di tentativi, i poliziotti sono riusciti a raggiungere il punto in cui la donna si trovava, e a prenderla in modo sicuro, riconducendola dentro la casa. La polizia ha trovato la donna in una condizione di forte alterazione emotiva, tant’è che la 58enne non è riuscita a raccontare ai poliziotti e ai soccorritori, giunti in loco, quali motivi l’abbiano spinta a commettere una simile azione. In buono stato di salute ma tuttavia scossa da quello che era successo, i soccorritori l’hanno portata in ospedale.