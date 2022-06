70enne accusato di aver stuprato la figlia mentre si trovavano in vacanza

Un uomo di 70 anni è accusato di aver violentato la figlia di 34 mentre si trovavano in vacanza sull’isola greca di Creta. Gli agenti sarebbero risaliti alla sua identità grazie alle telecamere di sorveglianza.

La figlia si è recata alla polizia per sporgere denuncia dichiarando di essere stata aggredita nella città di Malia. Il 70enne è stato arrestato sabato scorso.

La terribile vicenda vede coinvolto un 70enne britannico e sua figlia, che si trovavano in vacanza insieme sull’isola greca di Creta. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la vittima era ubriaca quella sera e non ricorda quasi nulla del suo aggressore, tranne che indossava abiti completamente bianchi. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, gli agenti di polizia, hanno potuto appurare che, i due stavano bevendo insieme, poi il padre ha fatto dei gesti osceni alla 34enne e quindi l’ha colpita in faccia per poi seguirla in strada e violentarla su una spiaggia deserta. I medici legali hanno detto al quotidiano locale Neakriti che la donna era “coperta” da ferite compatibili con pietre e rami trovati sulla spiaggia.

70enne accusato di aver stuprato la figlia: l’uomo nega tutto

Sabato la polizia ha arrestato il padre e lo ha portato nell’ufficio del magistrato dove è stato accusato di stupro, abuso sessuale e reati di violenza domestica. L’uomo, sotto choc, si è dichiarato innocente, ha negato tutto. La vittima a sua volta, è incredula e ha dichiarato alla polizia che il padre non avrebbe mai potuto compiere un gesto del genere.

Il 70enne rimarrà in detenzione almeno fino a martedì, la legge greca prevede delle pene ridotte per chi ammette le proprie colpe, si aspettano quindi che l’uomo compia un passo in questa direzione e nel frattempo sono stati raccolti campioni di DNA per il confronto.