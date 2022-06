Cane sbrana bimbo di 7 anni, condannati proprietari: «Lo avevamo preso gratis su Facebook»

I proprietari erano al corrente dell’indole aggressiva del cane ma lo hanno comunque lasciato libero di muoversi in giardino.

Adesso è arrivata una dura condanna per loro. Secondo il tribunale la tragedia si sarebbe potuta evitare se solo avessero fatto più attenzione.

Avevano deciso di prendere un American bully dopo aver letto un annuncio su Facebook. Il cane veniva dato via gratis. L’annuncio specificava anche che la bestia non andava d’accordo con gli altri cani. Ma la coppia di Cardiff, Amy Salter, 29 anni, e Brandon Hayden, 19 anni, lo ha adottato comunque, decidendo di lasciarlo libero in giardino.

Fin da subito però l’animale ha mostrato la sua indole aggressiva. I due lo avevano messo nel giardino di un’amica. Dove ha aggredito un uomo e altri animali. E quattro giorni dopo la terribile tragedia. L’American bully ha attaccato Jack Lis, un bambino di 7 anni che giocava con un suo compagno di scuola, sbranandolo fino a ucciderlo. Era l’8 novembre del 2021.

La condanna del tribunale britannico

Adesso per quel fatto la coppia è stata condannata e incarcerata. Quattro anni e sei mesi per Hayden, tre anni per Salter. Per il tribunale inglese che li ha giudicati la tragedia infatti si poteva evitare. Sarebbe bastata più attenzione da parte dei proprietari, consapevoli dell’indole aggressiva dall’animale. Abbattuto infine dagli agenti dopo che nessuno è riuscito ad avvicinarlo per metterlo in un canile.