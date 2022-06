Separazione carriere, presidente Anm:«Adesso Parlamento e Cartabia facciano riflessione»

Giuseppe Santalucia, presidente Anm, commenta la bassa affluenza al referendum giustizia di domenica 12 giugno. Ecco cosa ha detto

La bassa affluenza di votanti al referendum giustizia di domenica 12 giugno, «non ci stupisce». È questo il pensiero espresso da Giuseppe Santalucia, presidente Anm, che in un colloquio con Askanews, ha detto:«Avevamo già detto che erano quesiti del tutto inadeguati ad affrontare i problemi della giustizia e che non coglievano il nocciolo delle questioni e non mi sorprende che il corpo elettorale abbia dato queste risposte».

L’affluenza alle urne, infatti, è stata tra i minimi storici. Per Santalucia l’esito del referendum conferma «quello che noi diciamo da tempo: la separazione delle carriere non è una cosa buona. È la seconda volta che viene bocciata, e questa volta in maniera ancora più pesante, dai cittadini e auspico che il Parlamento e la ministra Cartabia tengano conto delle indicazioni emerse ieri dal voto referendario».

Alla domanda se ritiene che la bassa affluenza faccia venir fuori una sorta di rassegnazione da parte degli italiani sul funzionamento della giustizia nel nostro Paese, Santalucia replica che non pensa «ci sia un problema di disaffezione o di frustrazione dei cittadini. Credo che i cittadini non hanno risposto perché i quesiti erano alcuni mal posti e altri erano del tutto marginali».