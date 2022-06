Agguato per strada: assassinato 66enne con 10 colpi di pistola

L’omicidio è occorso a Soccavo, nella periferia ovest di Napoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri

Michele Dalla Corte, 66 anni, è morto ucciso stamane, verso le 7, nel quartiere di Soccavo, a Napoli. Nell’agguato, la vittima ha ricevuto dieci colpi da arma da fuoco e ha perso la vita immediatamente. I militari hanno rinvenuto bossoli di diverso calibro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso e dato il via alle indagini. Non si esclude alcuna ipotesi. Da quanto hanno accertato, il 66enne aveva dei precedenti.

Della Corte è stato assassinato dalle parti di casa sua. Sul posto sono arrivati diversi parenti. Il cadavere era sul marciapiedi sotto un edificio in un’area del quartiere di Soccavo nota come “Croce Piperno”. La vittima era ritenuta essere vicina al clan Grimaldi e i militari hanno appurato che avesse precedenti per associazione mafiosa.