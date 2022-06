Anziana scappa di casa in pigiama e pantofole, sotto il caldo intenso: disorientata, ritrovata sulla statale

Un’anziana signora si allontana da casa in pigiama e pantofole, sotto il caldo intenso del pomeriggio. A ritrovarla i carabinieri, lungo la trafficata strada statale. Attimi di paura per i famigliari.

Attimi di paura e di agitazione per una famiglia di Carovigno (Brindisi). Come riportano i quotidiani locali, a far stare in ansia i suoi cari è stata un’anziana signora di 72 anni. La donna, descritta come in “precarie condizioni di salute“, si è infatti allontanata improvvisamente da casa, in pieno pomeriggio e con il caldo intenso, facendo perdere temporaneamente le sue tracce.

Uscita di casa in pigiama e in ciabatte, a ritrovarla sono stati i carabinieri di Carovigno, subito allertati dalla Centrale Operativa. Immediato l’avvio delle ricerche, conclusesi fortunatamente con un lieto fine. Per il figlio della donna, però, sono stati attimi di enorme preoccupazione.

Ritrovata in strada in stato confusionale, soccorsa l’anziana signora

Secondo quanto viene riportato da Antenna Sud, la donna avrebbe aperto la porta di casa e sarebbe uscita dalla sua abitazione nelle ore calde del pomeriggio di martedì 14 giugno. La signora avrebbe camminato a lungo per le strade di Carovigno (provincia di Brindisi), indossando soltanto un pigiama e delle ciabatte. A lanciare l’allarme della sua scomparsa il figlio, che non l’aveva più vita in casa.

Immediata allora la segnalazione ai carabinieri della stazione locale, che hanno immediatamente attivato le ricerche. La donna, in precarie condizioni di salute, è stata infine rintracciata e salvata dai militari dell’Arma che si erano messi sulle sue tracce. Tempestivo l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato le ricerche tenendo in particolare considerazione non soltanto l’età avanzata e le condizioni della donna, quanto anche il clima estremamente caldo e la zona dell’allontanamento. Come spiegano le fonti, infatti, la signora si sarebbe allontanata in un area la cui particolare morfologia dei luoghi, con diverse strade trafficate, avrebbe potuto risultare pericolosa.

Fortunatamente la donna è stata rintracciata lungo la strada statale 16 Carovigno/San Vito a qualche chilometro di distanza dal luogo dalla sua abitazione. Disorientata e spaventata, l’anziana signora è stata immediatamente soccorsa, con prima assistenza e cibo, in attesa che anche il figlio potesse giungere sul posto. La donna, spiegano ancora le fonti, è stata identificata mentre proseguiva a piedi, da sola, in direzione di San Vito.