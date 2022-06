Incendio Malagrotta, l’allarme degli esperti: “Effetti cancerogeni” – MeteoWeek

L’incendio presso la discarica di Malagrotta a Roma, sta facendo molto preoccupare i cittadini e gi esperti. Sarebbero infatti enormi i rischi per la salutee umana, essendo noti gli effetti cancerogeni della diossina nel corpo umano.

La Società Italiana di Medicina Ambientale ha consigliato quindi di “evitare, in attesa di analisi e dati certi, di mangiare prodotti agricoli coltivati nelle zone adiacenti la discarica”.

Una eventuale diffusione di diossina nell’aria causata dall’incendio presso la discarica di Malagrotta comporterebbe enormi rischi per la salute umana. Sono infatti ben noti gli effetti cancerogeni e neurotossici di tale sostanza sul corpo umano. Questo quanto affermato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che lancia l’allarme su potenziali conseguenze per la popolazione. “La diossina è un inquinante organico persistente classificato dalla Iarc come cancerogeno certo per l’uomo, oltre ad avere effetti neurotossici ed essere un distruttore endocrino – ha spiegato il presidente Sima, Alessandro Miani – Il rischio aereo della diossina è limitato all’area interessata dai fumi del rogo e, in caso di nube tossica, a tutto il territorio colpito dalla ricaduta a terra dei fumi”.

Nel 90% dei casi “l’esposizione umana alla diossina avviene per via alimentare attraverso il ciclo alimentare completo -ha sottolineato Miani- frutta e verdura, foraggio di animali, allevamenti di animali, erbivori, carnivori di cui l’uomo si ciba. La diossina si bioaccumula soprattutto nei tessuti grassi dell’uomo e la sua emivita è piuttosto lunga: dai 5,8 anni ai 11,3 anni a seconda del metabolismo e dell’abbondanza di massa grassa. Studi effettuati nella terra dei fuochi hanno evidenziato presenza di diossina anche nel latte materno ed in quantità maggiori nelle donne più adulte che per più anni hanno assorbito ed accumulato l’inquinante tossico”.

Incendio a Malagrotta: “Oltre alla diossina anche altre sostanze tossiche”

La via aerea di esposizione “è invece limitata alla zona dell’incendio, in quanto la diossina è una sostanza chimicamente pesante che tende a precipitare entro brevi distanze dal luogo di emissione in atmosfera – ha aggiunto Miani – Oltre alla diossina anche altre sostanze tossiche e cancerogene come metalli pesanti e furani possono liberarsi da un rogo di rifiuti e su questo le autorità dovranno monitorare aria, suolo e acque per comprendere quali e quanti inquinanti hanno interessato l’incendio”.

La Società Italiana di Medicina Ambientale consiglia quindi di “evitare, in attesa di analisi e dati certi, di mangiare prodotti agricoli coltivati nelle zone adiacenti la discarica di Malagrotta e carni di animali allevati nelle stesse aree. Bene evitare contatto diretto con i fumi tossici che possono contenere anche altre sostanze irritanti per le vie respiratorie e le mucose esposte”.