Siria, leader Isis catturato da blitz della coalizione a guida Usa

Le forze della coalizione internazionale capeggiata dagli Stati Uniti d’America annunciano la cattura di un esponente di spicco dell’Isis.

Hanno catturato il leader di Daesh in Siria nel corso di un’operazione progettata da tempo.

Catturato in Siria un importante leader dell’Isis, esperto nella fabbricazione di ordigni bellici. Il leader jihadista, la cui identità non è stata resa nota, è stato catturato dalla colazione internazionale guidata dagli Stati Uniti.

”La missione è stata pianificata meticolosamente per ridurre il rischio di danni collaterali, in particolare per evitare di colpire i civili”, si legge in un comunicato della coalizione anti Daesh. ”Nessun civile è stato colpito durante l’operazione, né ci sono stati danni ad aerei o beni della Coalizione”, rivela la nota. La coalizione, conclude il comunicato, continuerà “a colpire gli atri uomini di Daesh fino a quando non saranno definitivamente sconfitti’‘.