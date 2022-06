Aperta indagine su morte Fausto Iob, custode orso Baloo. Rinvenuto in stesso lago in cui si cerca Sara Pedri

Ieri l’ultimo addio al forestale, a Cunevo (Trento). Potrebbe non essersi trattato di un incidente, ma si aspetta l’esito dell’autopsia.

Tutta la comunità di Cunevo (Trento) ha dato l’ultimo saluto a Fausto Iob, il forestale custode dell’orso Baloo, con cui era riuscito a stabilire un legame speciale.

Grande commozione tra la folla, che ha dato l’addio al forestale, morto in un drammatico incidente il 5 giugno scorso. Lo avevano infatti ritrovato senza vita nel lago di Santa Giustina, nei pressi della riva. Si tratta di un lago noto alle cronache poiché lì si concentrano le ricerche della ginecologa Sara Pedri, scomparsa il 4 marzo 2021.

La sparizione di Fausto Iob aveva scosso profondamente gli animi in tutta la Val di Non, dove il custode forestale, 59 anni, era assai noto. La bellissima foto dell’orso che prende il cibo dalla sua mano era divenuta virale sul web e aveva commosso tanta gente. Era un uomo molto stimato in valle, appassionato del proprio mestiere e di natura.

Tante perplessità

Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto alcune ore dopo l’allerta dei familiari, e la sua auto trovata a Banco, frazione di Sanzeno, e sulla riva del lago di Santa Giustina, hanno trovato il suo cellulare. Il corpo di Fausto lo hanno rinvenuto in un punto scosceso e alquanto complicato da raggiungere.

Il venerdì prima, il 3 giugno, Iob era andato nell’area di Dos de la Val per eseguire la propria attività di forestale e non era più tornato. I carabinieri avevano subito fatto scattare l’inchiesta per far luce sulla dinamica dell’accaduto, eseguendo un sopralluogo. È importante chiarire, infatti, se l’uomo si sia sentito male o sia scivolato.

Si sta cercando di comprendere l’accaduto e in valle qualcuno ha espresso perplessità in merito al fatto che sia stato un incidente. La Procura ha aperto un fascicolo ed è stata disposta l’autopsia come atto dovuto, per togliere ogni dubbio.

L’autopsia è stata effettuata nei giorni scorsi e si aspettano gli esiti che saranno utili agli investigatori per comprendere le cause del decesso. Nel frattempo, i carabinieri di Cles hanno fatto rilievi e sopralluoghi per provare a ricostruire le ultime ore di Fausto Iob, che lascia i figli Valentino e Davide.