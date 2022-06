Mamma 18enne partorisce sola in casa, muore la bimba di 5 giorni: ipotesi di malnutrizione

Muore una bimba di appena 5 giorni: la mamma 18enne avrebbe partorito da sola in casa. Tra le ipotesi del decesso, malnutrizione o inedia.

Drammatico episodio quello accaduto a Burgos, in provincia di Sassari. Sfortunata protagonista una bimba di appena 5 giorni, ritrovata morta nella sua abitazione, dove tra l’altro era nata. Sul tragico episodio stanno ora lavorando le autorità, che hanno scelto al contempo di mantenere il massimo riserbo.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate, e riportate da Il Giorno, pare tuttavia che tra le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti vi possa essere la possibilità che la piccolina possa essere morta di inedia. La madre della bimba sarebbe una ragazza di 18 anni, che aveva partorito da sola in casa. Nelle prossime ore è stata disposta l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della vittima

Partorisce in casa da sola, neonata muore di inedia

Come spiegato dalle fonti, sul caso sono ora al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Sassari, che stanno eseguendo tutti i dovuti accertamenti sulla morte della neonata. La piccolina, di appena 5 giorni, è stata ritrovata priva di vita all’interno di un appartamento di Burgos, comune del nord dell’isola.

Data la delicatezza della vicenda, gli accertamenti stanno proseguendo nel massimo riserbo, e stanno ancora trapelando poche notizie e dettagli in merito. Come si apprende, però, la madre della bimba sarebbe una ragazza di 18 anni, che avrebbe partorito pochi giorni fa in casa da sola, senza alcun tipo di intervento da parte di medici o personale sanitario. Al momento non è ancora chiaro a quando risalga con precisione la morte della bimba, e soprattutto se e chi abbia eventualmente assistito la giovane madre al momento del parto.

Tra le prime ipotesi che si stanno facendo strada, quella apparentemente più accreditata è che la piccolina possa essere morta di inedia, o di malnutrizione post parto. Il corpicino della vittima verrà esaminato nelle prossime ore da un medico legale, nel tentativo di far più chiarezza sulle cause del decesso. I carabinieri, nel frattempo, stanno ascoltando familiari e conoscenti della 18enne, così da poter ricostruire il contorno e le dinamiche di questa tragica vicenda.

Sempre secondo quanto viene riferito, il caso è stato affidato ai carabinieri della compagnia di Bono, guidati dal capitano Davide Masina. La Procura territoriale di riferimento per questo caso è quella di Nuoro, già informata sui fatti. Pare, tuttavia, che al momento non sia ancora stato aperto un fascicolo. Si attendono i risultati che verranno ricavati dall’esame autoptico.