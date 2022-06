Prete cattolico in manette a 92 anni: commise abusi su bambina 50 anni fa

Un sacerdote cattolico 92enne è finito in manette in Canada, accusato di aver abusato più di 50 anni fa una bambina di 10 anni che studiava al Fort Alexander residential School tra il 1968 e il 1970.

Un sacerdote cattolico in pensione è accusato di abuso sessuale nell’ambito di un’inchiesta decennale portata avanti dall’RCMP in merito a una scuola residenziale di Manitoba, in Canada.

Si tratta di padre Arthur Masse, 92 anni, accusato di abuso sessuale ai danni di una bambina di 10 anni, che aveva studiato alla scuola residenziale Fort Alexander, nel nord est di Winnipeg. Gli abusi sarebbero occorsi tra il 1968 e il 1970, come ha comunicato la polizia.

«La vittima, in questo caso, ha sopportato molto durante il processo investigativo, e si è trattenuta dal parlare di ciò che le era accaduto», spiega un portavoce dell’RCMP, come riporta Cbc News. «La cosa più importante per lei, oggi, è l’essere stata ascoltata».

La polizia ha arrestato Masse nella sua casa di Winnipeg giovedì scorso. Lo hanno poi rilasciato a condizione che si presenti in tribunale il 20 luglio 2022. Questa è l’unica indagine attuale nell’ambito delle scuole residenziali dell’RCMP di Manitoba, e con il suo arresto, l’inchiesta è conclusa, come ha fatto sapere la polizia.

Oltre 80 investigatori hanno lavorato a questo caso, contattando oltre 700 persone in tutto il Nord America per cercare testimoni e vittime, ottenendo 75 deposizioni, tra dichiarazioni di testimoni e vittime. «Purtroppo, col passare del tempo, molte delle vittime non hanno potuto prendere parte alle indagini, alcuno per ragioni di salute mentale o fisica, o perché ora le vittime non ci sono più. Questo arresto è il culmine di un lavoro decennale degli investigatori RCMP, che non sarebbero riusciti a portarlo a termine senza l’incredibile coraggio di vittime e testimoni che sono stati disposti a rivivere il trauma passato e parlare di ciò che era loro successo».

In merito all’accusa di abuso sessuale, il portavoce RCMP, Paul Manaigre, ha spiegato che all’epoca in cui si presume che siano occorsi i fatti, l’accusa di abuso sessuale non esisteva nel codice penale canadese. La scuola aprì nel 1905 nella comunità di Fort Alexander, e chiuse nel 1970.