Muore fulminata da lavatrice mentre prende i panni: Viviane aveva 20 anni

Viviane Rodrigues, non si era resa conto che la lavatrice era ancora in funzione quando ha messo la mano dentro per ritirare i panni e ha subìto un’enorme scossa elettrica nella sua casa a Juazeiro, in Brasile.

Una giovane madre di 20 anni, è morta a causa di una scossa elettrica dopo aver messo la mano in una lavatrice, credendo che il lavaggio fosse terminato.

La ragazza aveva messo a lavare i panni nella sua casa di Juazeiro, nel nord est del Brasile. Gli inquirenti hanno detto che ha subìto un forte elettro choc dopo aver messo la mano nella lavatrice mentre era ancora in funzione, per ritirare alcuni vestiti. Suo marito l’ha portata all’ospedale locale, ma Viviane, giovane madre di un bimbo di nove mesi, è stata dichiarata morta all’arrivo in nosocomio.

Dopo l’autopsia, il suo corpo è stato portato nella comunità rurale di Gameleira do Di nel Comune di Campo Formoso, dove vive la sua famiglia. È stata sepolta a Gameleira do Di, il 16 giugno scorso. Lascia il marito e un figlio. Non è l’unico caso di tragedie a causa di una lavatrice denunciata negli ultimi anni.

Come riporta il Mirror, infatti, lo scorso anno, una bambina è morta dopo essere stata trovata dal padre nell’apparecchio acceso. La madre, infatti, non si era accorta che il figlio era lì dentro al momento dell’accensione. Poi lo choc una volta finito il bucato. Nonostante la abbiano portata in nosocomio, per lui non c’è stato niente da fare. È successo a Christchurch, Nuova Zelanda.