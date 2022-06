Usano i soldi raccolti per curare il figlio malato di tumore e se li giocano d’azzardo: arrestati

La coppia, lui 31 anni e lei 27 anni, sono finiti sotto accusa per frode e riciclaggio di soldi

Una coppia si è giocata il denaro raccolto per curare il figlio di 7 anni, malato di tumore, scommettendo sulle corse dei cavalli.

È accaduto a una coppia di disoccupati di Malta, ora arrestata e accusata di frode e riciclaggio. Si tratta di un uomo di 31 anni, con diversi precedenti (fedina penale di 26 pagine), e una donna di 27 anni. Entrambi erano sotto la lente d’ingrandimento della polizia da parecchio tempo.

L’uomo, infatti, era indagato per ricettazione e violazione dei domiciliari. L’uomo scommetteva usando il nome della moglie, e servendosi dei soldi che alcuni conoscenti e vicini avevano loro donato per aiutare il loro figlio di 7 anni a curarsi.

I due si sono presentati in tribunale e il magistrato ha concesso la libertà su cauzione solo alla moglie 27enne dell’uomo, per far sì che possa proseguire nell’assistere il figlio. Il pm si era opposto al veto di divulgare i loro nomi, dicendo che pubblicandoli, altri donatori ci avrebbero pensato bene «in futuro, prima di versare denaro» ai due coniugi.