Incidente durante riprese di una serie Netflix: morti due attori, set sospeso

Due attori hanno perso la vita durante le riprese di “The Chosen One”, una delle nuove serie Netflix, a causa di un terribile incidente

Due attori hanno perso la vita sul set della serie Netflix ‘The Chosen One’, ragion per cui la produzione del telefilm è sospesa. Si tratta di Raymund Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar.

Nello specifico, i due si trovavano a bordo di un furgone che in seguito si è capovolto, proprio a pochi passi dal luogo in cui si stavano svolgendo le riprese, a Santa Rosalia, in Messico. Gli amici dei due attori, come riporta The Daily Beast, hanno inveito contro la produzione, asserendo che anche i membri del cast avevano sporto lamentele in merito a trasporti e logistica di basso livello.

Per il momento, Netflix non ha commentato l’accaduto. The Chosen One, tratto dal fumetto American Jesus di Mark Millar, racconta la storia di un ragazzino di dodici anni che scopre di essere Gesù Cristo e di dover salvare l’umanità. Le riprese erano cominciate da due mesi, nel mese di aprile scorso.