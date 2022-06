Chiara muore stroncata da un malore dopo festa con amici: aveva 18 anni

Una ragazza di soli 18 anni, Chiara La Spina, è deceduta in provincia di Catania dopo essersi sentita male a una festa.

Una ragazza di diciotto anni, Chiara La Spina, è deceduta a Fiumefreddo di Sicilia (Catania), dopo essersi sentita male a una festa.

Da quanto si apprende, la ragazza è morta lo scorso martedì, 14 giugno, dopo essere rientrata a casa da una festa con degli amici. Il padre ha accompagnato la figlia dalla guardia medica di Mascali e avrebbe spiegato ai soccorritori che la ragazza aveva parecchie allergie che le provocavano crisi respiratorie.

A quel punto la guardia medica le avrebbe dato del Valium, ma Chiara è peggiorata, perdendo dapprima conoscenza, e poi, nonostante il tentativo disperato di correre verso il pronto soccorso di Acireale, è morta. I familiari della ragazza hanno sporto denuncia ai carabinieri, e si è disposto il squestro della salma, in modo da poter effettuare l’esame autoptico, che dovrebbe far luce sulle cause della dipartita. I funerali avranno luogo quando il corpo sarà restituito alla famiglia di Chiara.