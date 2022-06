Padre salva la figlia in mare, poi ha malore in acqua e muore

Dramma a Savelletri, frazione di Fasano (Brindisi). Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo aver salvato la figlia in mare

Dramma in mare ieri pomeriggio a Savelletri di Fasano. Un uomo di 47 anni, S.G., di Bitonto, è deceduto in acqua in località Forcatella dopo essere riuscito a mettere in salvo dalle onde una delle sue figlie, due gemelle 11enni, che stava rischiando di affogare.

Le ragazzine, da quanto si apprende, si erano tuffate in un punto del mare caratterizzato da correnti alquanto forti. Il maestrale, in seguito, ha impedito alle due ragazze di tornare a riva.

Ecco perché il padre, con altri bagnanti che avevano assistito alla scena, non ci hanno pensato due volte e si sono gettati in acqua per salvare le undicenni. Una delle due era più in difficoltà rispetto all’altra, tant’è che la corrente la trascinava verso il largo. Alla fine sono riuscite entrambe a tornare a riva.

Al ritorno, però, il padre ha avuto un malore in acqua, forse un infarto per via dello sforzo ed è affogato. Si ipotizza anche possa aver ingoiato troppa acqua mentre nuotava, ma saranno le indagini a far luce su cosa sia realmente successo. Sul posto, sono sopraggiunti i carabinieri e la capitaneria di porto.

Bagnina salva un uomo dall’annegamento

Alcuni km più a sud, sempre nella stessa giornata, un episodio simile è andato a finire meglio.

A Rosa marina, a Ostuni, al lido Cala Luna, un imprenditore di Bari ha cominciato ad avere difficoltà in acqua e ha chiesto aiuto: la bagnina, Mery Tagliente, si è resa conto di quello che stava succedendo e, come riporta il Quotidiano di Puglia, si è tuffata per soccorrerlo, salvandolo.

L’uomo è stato sottoposto a controlli medici, ma sta bene.