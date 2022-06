Donna accoltellata a morte: dramma nella notte, ricercato il marito

Il fatto è occorso a Novoli, in provincia di Lecce. A perdere la vita Donatella Miccoli, 38 anni, assassinata a coltellate stanotte verso le 3:30

Aveva 38 anni Donatella Miccoli, morta stanotte trafitta da una serie di fendenti letali verso le ore 3:30 nella sua abitazione a Novoli, in provincia di Lecce.

Donatella era mamma di due bambini ed è morta in loco, in via Veglie, 7, Da quanto hanno ricostruito i carabinieri, l’avrebbe uccisa il marito. L’uomo non era nell’abitazione quando sono giunti i carabinieri e l’ambulanza e attualmente è ricercato.

I due coniugi, sono stati notati tornare a casa ieri verso le ore 22, poi durante la notte, i vicini hanno sentito una forte lite ed è scattata l’allerta a causa delle grida che venivano da quella casa. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, la donna lavorava come commessa alla “Golden Point” di piazza Mazzini, a Lecce e in una delle ultime stories postate su Instagram, ieri, intorno alle ore 20, prima che il marito la accoltellasse, aveva manifestato il suo amore per lui.

Proprio in questa storia si vedono la 38enne e il marito, con citate alcune frasi tratte dalla canzone di Anto Paga, “La parte più bella di me“:«E insieme siamo la fine del mondo/E vorrei svegliarmi con il tuo profumo/Ogni canzone mi parla di te». La donna lascia due figli, una bimba di sette anni e un bimbo di due anni.