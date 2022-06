Meteo, a breve notti di afa tropicale come nell’estate 2003

In arrivo un caldo ancora più intenso di quello che stiamo vivendo negli ultimi giorni, con picchi di 40 gradi in diverse città

Per questa settimana, si prevede una intensa ondata di caldo che toccherà in alcune aree del nostro Paese, anche i 40 gradi.

Questo perché l’anticiclone africano Scipione abbandonerà il nostro Paese per lasciare il posto a un altro anticiclone sub-tropicale, facendo una sorta di staffetta che renderà bollente l’Italia soprattutto nel corso della prossima settimana, superando dei record di temperatura.

Quella che stiamo attraversando è una fase di estate in anticipo, con una anomalia termica di circa 6 gradi che la settimana che segue vedrà aumentare non di sei ma di dieci gradi. A partire da domani, lunedì 20 giugno, il nostro Paese sarà attraversata da una intensa ondata di calore, il cui apice sarà raggiunto tra il solstizio d’estate (21 giugno) che potrebbe essere il più bollente dal 2003, e venerdì 24 giugno.

Il picco rischia dunque di sfiorare i 40 gradi in diverse città quali Bologna e Ferrara, o di raggiungere i 37/38 gradi a Milano, Mantova e Pavia. Clima caldissimo pure al centro dove i picchi toccheranno i 36/38 gradi anche nella Capitale, a Terni e Firenze.

Farà parecchio caldo pure al Sud, oltre i 36 gradi in diverse città. Diversi record, dunque, potrebbero essere superati e segnare una parte di storia climatica italiana. Tra l’altro, il caldo non si attenuerà neanche nelle ore notturne, le cosiddette notti tropicali.

Ciò vuol dire che durante queste notti, la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Negli ultimi anni stiamo assistendo a un numero sempre più alto di questo genere di notti, il che mette in evidenza il processo di riscaldamento climatico che coinvolge anche l’Italia. Ergo, nei prossimi giorni la previsione è di gradi che si assesteranno sui 26/28 °C fino a mezzanotte in diverse città del Centro-Nord.