Scopre ladro in casa e lo mette in fuga, ma batte la testa: grave anziana

Una donna di 76 anni è riuscita ad allontanare un ladro che si era introdotto nella sua casa in piena notte, ma durante una colluttazione ha sbattuto la testa in modo violento. Ora, l’anziana di Somma Vesuviana (Napoli), sta lottando tra la vita e la morte all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverata in terapia intensiva.

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato il malvivente, ossia il 36enne G. Aliperta, catturato grazie alle immagini delle videocamere di sicurezza, e accusato di tentata rapina, lesioni gravissime e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo si è introdotto nella casa dell’anziana verso le ore 4, nella notte tra venerdì e sabato, ma la proprietaria, la 76enne per l’appunto, lo ha scoperto. Da lì c’è stata una colluttazione finita con l’uomo fuggito a piedi, che non è riuscito a rubare niente in casa dell’anziana.

Purtroppo, però, la donna ha sbattuto violentemente la testa, e il 118 l’ha soccorsa e portata in ospedale. In seguito si è aggravata e l’hanno quindi trasferita all’Ospedale del Mare di Napoli, dove rischia la vita per via di un’ematoma subdurale cranico.

Il malvivente è stato fermato dai carabinieri in una strada nei pressi della casa dell’anziana, e quando i carabinieri hanno proceduto con l’arresto, l’uomo ha lesionato con morsi e pugni i militari e fatto un danno all’auto di servizio. Ora è in carcere a Napoli, a Poggioreale.