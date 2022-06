Anziano ammazza a pistolettate la moglie, poi va a consegnarsi alla polizia

Anziano apre il fuoco verso la moglie e la uccide a colpi di pistola. Poi va a consegnarsi nelle mani della polizia.

Il delitto è avvenuto a Roma, sull’omicidio stanno indagando i poliziotti della capitale.

Ancora un’altra donna uccisa a Roma. Il delitto è avvenuto in via Mascagni, nel quartiere Trieste, dove la donna, 72 anni, è stata raggiunta e uccisa da alcuni colpi di arma da fuoco . Sul luogo del delitto è giunta la polizia che ha fermato un uomo. Ancora in corso le indagini.

Stando alle prime informazioni a uccidere la donna sarebbe stato il marito di 76 anni. Che l’ha ammazzata con un colpo di pistola. Dopo l’uxoricidio l’anziano sarebbe poi andato a consegnarsi alla polizia accompagnato dal suo legale.