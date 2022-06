Usa, Casa Bianca annuncia: “Biden chiederà di sospendere per 3 mesi la tassa sulla benzina”

Biden chiederà di sospendere la tassa federale sulla benzina per tre mesi per aiutare gli americani a fronteggiare il caro benzina.

Lo comunica la Casa Bianca. Chiesta anche la sospensione delle tasse sul gas, aumentato a causa della guerra in Ucraina, dice Washington in una nota.

Sospendere le tasse su benzina e diesel per tre mesi. È quanto chiederà Joe Biden al Congresso americano. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca, aggiungendo che il presidente chiederà ai vari stati federali di sospendere anche le tasse sul gas per lo stesso arco temporale. “Il prezzo del gas è aumentato drammaticamente in tutto il mondo e di quasi 2 dollari al gallone (3,7 litri) in America da quando Putin ha iniziato ad ammassare truppe al confine con l’Ucraina“, si legge nel comunicato della Casa Bianca.

Per ogni gallone di benzina il governo federale americano addebita 18,4 centesimi di tasse e 24,4 centesimi per gallone di diesel. Il costo della sospensione delle tasse per tre mesi, fino alla fine del mese di settembre, si aggirerà attorno ai dieci miliardi di dollari, ha precisato la Casa Bianca.