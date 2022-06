Appartamento va a fuoco: anziana ustionata, salvata dai pompieri

Questa notte è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento a Roma. L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio.

Tratta in salvo una persona anziana che ha riportato ustioni sul corpo a causa delle fiamme divampate.

Incendio nella notte a Roma. Le fiamme sono divampate in un’abitazione in via Vincenzo Ugo Taby nella zona del Torrino. Il fuoco si è sviluppato all’interno della stanza da letto di un appartamento al secondo piano.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Col loro intervento sono riusciti a estrarre dal rogo una persona anziana ustionata a un braccio.