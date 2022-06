Allerta bomba a Roma: pacco esplosivo nella sede di Finmeccanica

Un pacco esplosivo è giunto tramite posta nella sede di Leonardo/Finmeccanica a Roma, in piazza Montegrappa. Ecco cosa è successo

Un pacco con esplosivo è giunto tramite posta nella sede di Leonardo a Roma. Da quanto si è appreso finora, il pacco è stato sottoposto ai controlli da cui sono emerse alcune anomalie. Dagli accertamenti, infatti, è venuto fuori che il pacco sospetto poteva esplodere.

Gli artificieri hanno provveduto a disattivare il congegno. Il pacco conteneva anche della polvere da sparo. Proseguono accertamenti in merito. Sul posto artificieri e polizia. La sede non è stata evacuata.

Che cosa è successo

L’allerta è scattata stamane, 27 giugno, verso le ore 12, nella sede di Finmeccanica dove avevano notato un pacco sospetto, che stavolta era fondato. Dal test eseguito da parte degli artificieri, infatti, è emerso che il risultato era positivo. Il pacco era indirizzato all’azienda Leonardo, quella impegnata nel settore difesa, aerospazio, sicurezza.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco e sono rimasti lì per circa un’ora. Ora spetterà alla polizia far luce su quanto accaduto e risalire ai responsabili, a chi ha preparato la bomba che parrebbe essere di tipo rudimentale e che sarebbe potuto esplodere in qualunque momento.