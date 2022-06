Lo danno morto per Covid. Ma si risveglia all’obitorio: stavano per cremarlo [VIDEO]

Incredibile episodio: paziente di un ospedale per anziani dato morto per Covid in realtà era ancora vivo. Stavano per cremarlo.

Un video postato sui social alimenta la rabbia in una Cina alle prese col Covid, ma anche con la piscosi.

“Eppur si muove”. Devono aver pensato qualcosa del genere i dipendenti di una ditta di pompe funebri di Shanghai quando si sono accorti che era ancora vivo l’anziano paziente della causa di riposo Xinchangzheng mandato all’obitorio. Lo avevano dato per morto per Covid. Peccato che respirasse ancora.

Effetti, tra il surreale e il macabro, della fobia da Covid dilagante in Cina. Il fatto è successo nel distretto di Putuo. Un video, diventato virale sui social, mostra due necrofori impegnati a trasportare un corpo chiuso in un sacco giallo e destinato alla cremazione. Gli addetti stanno per caricarlo su un carro funebre. Ma a un certo punto si accorgono che il cadavere non è poi così cadaverico. Dà ancora segni di vita. Così danno l’allarme facendolo subito trasportare in ospedale, dove adesso è ricoverato in condizioni stabili.

Uno scenario quasi distopico

La conferma dell’incidente è arrivata dal governo municipale. Che ha avvisato di aver aperto un’indagine sul fatto, mentre la casa di riposo si è scusata. Intanto il video ha fatto il giro del mondo sui social network.

Un episodio che alimenta la rabbia e lo sconforto sui social cinesi. E che proietta una luce inquietante su una Shangai precipitata in uno scenario ai confini della distopia, con un lockdown guidato dalla strategia ‘zero Covid’ e sempre più indigesto alla popolazione, che giudica «caotica» la gestione dei contagi da parte delle autorità sanitarie.