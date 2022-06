Temperature roventi in tutta Italia, l’allarme caldo del Ministero: 12 città da bollino rosso

La morsa di Caronte non lascia scampo, e il ministero della Salute lancia un allarme sul caldo torrido e anomalo. Le temperature sono roventi in tutta Italia, con 12 città da bollino rosso. Domani saranno 19.

Si continua a boccheggiare in tutto il nostro Paese, con qualche eccezione a nord, dove nelle prossime ore è previsto un rapido peggioramento a sfondo temporalesco. Ed è in particolare al Sud che si continua a soffrire l’afa e il caldo anomalo di una stagione che non dovrebbe essere ancora così calda.

A seguito dell’ondata di caldo anomalo che tiene sotto scacco il nostro Paese, il ministero della Salute ha lanciato l’allarme di interesse nazionale.

Allarme caldo, 12 le città da bollino rosso: domani saliranno a 19

Con l’anticiclone Caronte che non lascia scampo, i termometri si alzano a temperature record. Le colonnine rischiano infatti di raggiungere anche picchi massimi di oltre i 43-44 gradi, quantomeno nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. A spiegare quanto durerà questa asfissiante ondata di caldo, è stato il direttore de Il Meteo.it. Un caldo che, tra l’altro, ha già mietuto due vittime sulle spiagge del Salento, in Puglia. A perdere la vita due turisti, uno tra l’altro morto nel giorno del suo compleanno. Gli episodi di sono verificati a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Alla luce di ciò, il ministero della Salute ha lanciato l’allarme di interesse nazionale. Nella giornata di oggi, sono salite da 2 a 12 le città a rischio elevato (e dunque da bollino rosso). Sono 9, invece, quelle da bollino arancione, con 5 città che invece rimangono da bollino giallo – ovvero Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino. La situazione, tuttavia, è prevista in peggioramento. La tregua temporalesca è soltanto fugace, e già da domani 29 giugno, saranno ben 19 le città saranno da bollino rosso (9 invece finiranno in giallo).

Oggi sono dunque in allarme rosso Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. A partire dalla giornata di domani, la lista aumenterà con Ancona, Bari, Bologna, Catania, Messina, Pescara e Viterbo. A soffrire di più saranno principalmente i cittadini delle grandi città, soprattutto quelli di Roma e Napoli. Nello specifico, nella Capitale è prevista una massima di 39 gradi nella giornata di oggi (percpiti 38) e di 34 domani (percepiti 37 gradi). Le colonnine di mercurio di Napoli, invece, toccheranno oggi i 38 gradi (percepiti 39 ), mentre domani scenderanno leggermente a 34 gradi (sebbene i percepiti saranno comunque 38).