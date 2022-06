Caldo anomalo, stroncati dal caldo mentre erano in spiaggia: due turisti morti nel Salento

Caldo anomalo, stroncati dal caldo mentre erano in spiaggia: sono due i turisti morti nelle spiagge pugliesi del Salento nelle scorse ore. Allarme dalla Protezione Civile, salgono a 12 le città da bollino rosso.

Si continua a boccheggiare in tutto il nostro Paese, con qualche eccezione a nord, dove nelle prossime ore è previsto un rapido peggioramento a sfondo temporalesco. Ed è in particolare al Sud che si continua a soffrire l’afa e il caldo anomalo di una stagione che non dovrebbe essere ancora così calda.

Un caldo che ha già mietuto due vittime sulle spiagge del Salento, in Puglia. A perdere la vita due turisti, uno tra l’altro morto nel giorno del suo compleanno. Gli episodi di sono verificati a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Stroncati dal caldo mentre erano in spiaggia, morti due anziani

Secondo quanto si apprende da La Repubblica, a perdere la vita nelle scorse ore sono stati un turista laziale e un turista piemontese. Il primo è morto ieri, a Otranto, all’età di 71 anni. A raggiungerlo un improvviso malore, accusato proprio mentre si trovava nella spiaggia vicina al resort in cui stava trascorrendo le sue sue vacanze. Il decesso è avvenuto poco dopo le ore 11:30 di ieri, lunedì 27, in zona di Torre dell’Orso, nei pressi delle “Due Sorelle”. Originario di Latina, l’anziano si è accasciato sulla sabbia, stroncato probabilmente dal picco di oltre 35 gradi registrato ieri. Inutili i tentativi di salvarlo, con i soccorsi giunti tempestivamente sul posto, insieme ai militari della Guardia costiera di Otranto.

A perdere la vita, però, è stato anche un 77enne originario della provincia di Vicenza e residente ad Agliè, nel Torinese. L’uomo è stato stroncato dal caldo proprio il giorno del suo 77esimo compleanno – e primo giorno di ferie in Salento. L’uomo, si apprende dal quotidiano, sarebbe stato raggiunto dal malore mentre era in acqua. Immediata la mobilitazione dei bagnini del Voi Alimini Resort (sempre in località Otranto), dove era ospitato l’anziano. Ogni tentativo da parte dei soccorritori, però, si è rivelato del tutto inutile.

Ed è allarme caldo anomalo in tutta Italia. Data l’eccezionale ondata di calore, a segnalare l’allerta è anche la Protezione civile pugliese, che annuncia come le temperature previste per i prossimi giorni potranno raggiungere anche oltre i 40 gradi. A diramare l’allarme è anche il ministero della Salute. Nella giornata di oggi, martedì 28 giugno, le città ad elevato rischio (rosse) salgono da 2 a 12, mentre sono in tutto 9 quelle arancioni.