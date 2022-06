Draghi raddoppia il Bonus €200: ecco come richiedere il secondo bonus

Il Bonus €200 sta facendo molto discutere.

Quando si è cominciato a parlare di questo aiuto del governo molti sono stati d’accordo ma non sono mancate le polemiche.

Infatti secondo molti erogare soltanto €200 per arginare un’inflazione così forte e devastante era veramente troppo poco.

Il Governo ha deciso di raddoppiarlo

Il governo dopo un lungo pressing da parte di alcune forze della grande maggioranza ha deciso di raddoppiare il bonus €200.

Vediamo di capire come funziona questo raddoppio e come beneficiarne. In realtà si era chiesto addirittura che il bonus di €200 diventasse un qualcosa di fisso e percepito tutti i mesi un po’ come il bonus Renzi ma il governo ha rigettato questa proposta che avrebbe fatto la gioia di tanti. Ciò che invece il governo Draghi ha deciso di fare è stato di raddoppiare l’importo del bonus ma soltanto ad una categoria. In realtà si tratta di una delle categorie più vaste, che potrà beneficiare così di €400. Questa categoria è quella dei lavoratori dipendenti. Infatti per tutti i lavoratori dipendenti il bonus €200 sarà raddoppiato.

Ecco come funziona il raddoppio

Vediamo di capire come potranno beneficiare di questa novità. Il primo bonus €200 si avrà a luglio in busta paga. Il secondo bonus €200 viene erogato negli ultimi quattro mesi dell’anno nella forma di un aumento sulla busta paga. Il governo infatti ha deciso di tagliare in modo limitato il cuneo fiscale per 4 mesi. Dunque negli ultimi quattro mesi dell’anno i lavoratori dipendenti potranno prendere dai 50 ai €70 in più per 4 mesi in busta paga. Dunque in realtà per alcuni il bonus viene anche più che raddoppiato. Ma le polemiche Non si fermano. Infatti oltre a chiedere aiuti più forti molti stanno protestando anche perché questo bonus lascia fuori gli inoccupati e le casalinghe. Sostanzialmente sono proprio le categorie che non percepiscono proprio alcun reddito a non poter chiedere nemmeno il bonus di €200 e sempre più spesso si parla di introdurre aiuti più generali ed universali per contrastare la temuta recessione.