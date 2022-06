Quanti soldi hai nel portafogli e in casa? Se superi le nuove soglie arriva la stangata

Il denaro contante è nel mirino del Governo Draghi.

L’esecutivo ha fatto capire chiaramente che la normativa sul contante sarà progressivamente sempre più dura perché è soltanto limitando fortemente il denaro contante che si può contrastare l’evasione fiscale.

Infatti l’evasione fiscale è possibile proprio grazie al denaro contante che ha la caratteristica di essere non tracciabile.

Nuovi limiti ai pagamenti ed al denaro tenuto addosso

Dunque chiunque voglia ricevere danaro in nero può farlo proprio grazie al danaro contante.

Ed è sempre grazie al denaro contante che anche i riciclatori di denaro sporco possono fare i loro traffici. Dunque avere troppo denaro addosso o in casa adesso può far scattare sanzioni e multe. Ma prima di vedere le soglie da non superare è importante notare come anche per i pagamenti in contanti stia cambiando tutto. Innanzitutto dal primo luglio i commercianti non potranno più pretendere il pagamento in contanti ma dovranno per forza accettare carta o bancomat. Per il commerciante che pretende il pagamento in contanti ci sarà una multa di €30 aumentata in relazione al valore dell’acquisto. Ma non basta, per i pagamenti in contanti c’è la soglia dei €2000 che dall’anno prossimo scatta a €1000.

Denaro a casa o in tasca: quando è esagerato

Chiunque superi queste soglie incorrerà in forti sanzioni. Ma anche per quanto riguarda il denaro contante tenuto in casa o nel portafogli Esistono dei limiti e chi li supera può rischiare tanto. Infatti l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza ritengono che chi abbia troppo danaro addosso oppure troppo danaro in casa possa trovarsi soltanto in due possibilità. O quel danaro è il frutto di proventi nascosti al fisco oppure tutto quel danaro serve a pagamenti sempre da occultare al fisco. In un caso e nell’altro il troppo danaro sarà sicuramente sintomo di evasione fiscale. Ma quali sono queste soglie da non superare? L’attuale normativa non fissa soglie precise ma sottolinea come il denaro trovato addosso oppure in casa di un soggetto non debba essere sproporzionato rispetto al suo tenore di vita e alla sua situazione economica. Se il denaro trovato addosso oppure in casa apparirà sproporzionato alla situazione economica partiranno accertamenti e sanzioni.