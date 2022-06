€1000 sul conto subito per chi ha figli a carico (5-18 anni): entrambi i genitori possono chiedere i soldi

Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà a causa della crisi economica e dell’impennata verticale del costo della vita.

Ma ora questo nuovo bonus da €1000 per le famiglie con figli a carico può essere davvero una mano concreta anche perché può essere richiesto da entrambi i genitori.

Per le famiglie italiane andare avanti in questo periodo è davvero difficilissimo.

Un bonus importante per le famiglie

Sono in particolare le famiglie con figli ad avere le maggiori difficoltà a far quadrare il bilancio.

Infatti in Italia il lavoro è povero e precario e il costo della vita tende sempre ad impennarsi. Il governo italiano viene incontro alle famiglie con l’assegno unico ma oggi anche con un altro bonus. Infatti l’arrivo dell’assegno unico universale è stata un po’ una rivoluzione per le famiglie italiane, ma non tutti hanno apprezzato la novità. Infatti l’assegno unico universale eroga una cifra piuttosto bassa per i figli. Anche se ultimamente le cifre sono state aumentate, si tratta di qualcosa di veramente limitato rispetto ai fortissimi rincari. Quindi questo nuovo bonus da €1.000 risulta particolarmente utile. Questo bonus €1000 serve ad aiutare le famiglie proprio sulle spese relative all’istruzione dei figli.

Per i figli tra i 5 e i 18 anni

Questo bonus può essere fruito da tutte le famiglie che abbiano figli a carico tra i 5 e i 18 anni è nato proprio quest’anno e si chiama bonus musica. Infatti questo bonus agevola tutte le spese relative ai conservatori e alle scuole di musica tramite una detrazione IRPEF al 19%. Dunque tutte le spese per l’educazione musicale dei propri figli possono essere portate in detrazione IRPEF al 19% da entrambi i genitori. Il tetto massimo per la famiglia e di €1000. Dunque sia che il bonus sia chiesto da un solo genitore e sia che sia chiesto da entrambi, il tetto da non superare e comunque quello dei 1000€. Tutte le fatture ricevute possono essere portate in detrazione e il limite ISEE della famiglia per poterlo richiedere e quello dei 36.000€. Si tratta sicuramente di un bonus molto interessante per arricchire il bagaglio culturale dei propri figli e magari anche per prepararli ad un futuro nel mondo musicale