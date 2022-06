Maxi rissa con bottiglie di vetro e feriti: locale sospeso per sette giorni

Poco più di una settimana fa è scoppiata una violenta rissa nel Salernitano tra gruppi di giovani sia maschi che femmine.

A decine si sono azzuffati all’esterno di un locale, cominciando a colpirsi con bottiglie di vetro.

Sospeso per sette giorni il locale di Sala Consilina, nel Salernitano, dove nella notte del 18 giugno scorso era scoppiata una violenta rissa tra giovani, con due persone rimaste ferite per essere state colpite da bottiglie di vetro. Lo ha deciso il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio.

La rissa prima era scoppiata all’interno del piazzale del locale per poi spostarsi anche in strada. Nella zuffa, avvenuta attorno alle 4.30, sono rimaste coinvolte decine di giovani, tra ragazzi e ragazze di diversi paesi del comprensorio.

Il comunicato della Questura

La sospensione di 7 giorni, spiega un comunicato della Questura di Salerno, “rappresenta un provvedimento cautelare volto ad eliminare, in via preventiva, possibili fonti di pericolo per la sicurezza pubblica. Il provvedimento riveste un carattere centrale nell’azione di prevenzione generale dei reati, in quanto consente di allontanare, dall’interno e dalle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, le eventuali fonti di pericolo. L’istituto, come sottolineato dal questore di Salerno, si deve inquadrare alla luce dei nuovi modelli dell’azione amministrativa, che fanno sempre più leva sull’auto-responsabilità di cittadini ed imprese e risponde ad una logica di cooperazione operosa, finalizzata a prevenire ogni turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica. In quest’ottica, i titolari dei pubblici esercizi oggi sono considerati attori protagonisti della sicurezza dei propri avventori e sono chiamati a porre in essere le cautele e le azioni necessarie, tra le quali, in primis, la collaborazione con le forze di polizia, per garantire un sistema di sicurezza perfettamente integrato”, conclude la nota della Questura.