Michelle Hunziker, il primo scatto bollente dell’estate suo: divina in bikini bianco

Michelle Hunziker osa in bikini bianco: la conduttrice Mediaset, bellissima, ha incantato i social con uno scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza.

Lei è una delle grandi protagoniste del piccolo schermo nostrano, da anni stella di casa Mediaset, nonché una delle conduttrici più amate dal grande pubblico. Stiamo parlando di Michelle Hunziker. In questa stagione televisiva, la presentatrice svizzera ha sbalordito tutti con una doppia serata da one woman show.

Non solo: Michelle Hunziker è tornata su Canale 5 con il programma musicale, All Together Now, con J-Ax e di nuovo dietro al bancone più famoso della televisione, quello di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, insieme a Gerry Scotti.

Negli anni la conduttrice svizzera ha conquistato diverse volte le copertine patinate del gossip nostrano. Ma cosa sta accadendo nella sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Gli scatti di Michelle Hunziker

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 5,4milioni di followers – Michelle Hunziker ha osato in alcuni scatti in bikini. Per la conduttrice svizzera – che ha compiuto lo scorso gennaio 45 anni – sembra che il tempo si sia fermato. Costume bianco con orletti nella parte superiore ed un originale cinta nella parte inferiore, fisico mozzafiato, Hunziker ha stregato i social. Tantissimi i likes e le reactions al post.

Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore

Nelle ultime settimane, Michelle Hunziker è stata paparazzata diverse volte in compagnia del medico Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello. Sono passati molti mesi dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e i due sono rimasti in buoni rapporti, tanto che la conduttrice Mediaset ha partecipato anche da un evento sponsorizzato dal suo ex compagno.

Negli ultimi mesi, inoltre, come ha raccontato Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti – che avevamo già visto insieme nel corso dello show in prima serata su Canale 5, Michelle Impossibile – sono diventati molto amici. Tanto che la conduttrice e sua figlia sono protagoniste del video del brano Ama del cantante.