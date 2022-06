Nicolò Zaniolo, dopo le polemiche con Chiara Nasti beccato così con la bellissima: gli scatti non mentono

Il calciatore della Nazionale e della Roma, Nicolò Zaniolo, ha una nuova fiamma? Gli scatti pubblicati non lasciano dubbi: ecco chi è lei.

Lui è uno dei grandi talenti del nostro calcio, una delle stelle della nuova generazione calcistica italiana, pilastro della Roma e della Nazionale azzurra. Stiamo parlando del calciatore Nicolò Zaniolo. Il fenomeno giallorosso, non di rado, conquista anche le copertine patinate gossip nostrane.

Recentemente, Nicolò Zaniolo, è stato al centro delle polemiche a seguito dei cori dei tifosi durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League che hanno provocato la reazione di Chiara Nasti, ex compagna del centrocampista azzurro.

Ma, dicevamo, spesso e volentieri Zaniolo finisce nel mirino dei paparazzi nostrani: ecco con chi è stato beccato questa volta il giocatore.

Chi è la bellissima in sua compagnia

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha beccato Nicolò Zaniolo in dolce compagnia. Il giocatore della Roma e della Nazionale è stato paparazzato con la bellissima hairstylist Kejdis Bardhi. I due, a bordo di uno yatch, si trovavano al largo dell’isola di Ponza, dove si stanno godendo le prime settimane d’estate. Insieme a loro anche un gruppo di amici, ma i due sembrano complici ed affiatati, anche se manca uno scatto che possa spiegare la reale situazione tra Kejdis e Nicolò. Sono soltanto amici? Staremo a vedere. Al momento, nessuno dei due ha commentato gli scatti.

Kejdis Bardhi

Ma chi è Kejdis Bardhi? Fisico mozzafiato, capelli neri, è molto conosciuta sui social. Ha 28 anni e, come detto, è una hairstylist, specializzata in extencion, con moltissimi followers sui social, dove mostra i suoi lavori. Proprio sui social sono apparsi diversi scatti della bella Kejdis in vacanza nell’isola del Lazio, ma nelle foto non compare il calciatore giallorosso.

Di lei, non si sa molto di più. Nicolò Zaniolo, prima di conoscere Chiara Nasti, ha avuto una lunga storia d’amore con Sara Scaperrotta: i due hanno avuto un figlio, Tommaso.