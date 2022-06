Tommaso Zorzi, lo sfogo dell’influencer: “E’ brutto e triste ma…”

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, oggi è al timone di un nuovo reality di Discovery+, ma ecco cosa ha detto in una chiacchierata social con i suoi followers.

Lui è uno degli influencer più noti nel nostro Paese, lo scorso anno divenuto vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, il quale, da qualche tempo, ha avviato la sua carriera in tv.

La vittoria del reality cult Mediaset è stato l’inizio dell’ascesa per Tommaso Zorzi: in seguito ha ricoperto il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, condotta su Canale 5 da Ilary Blasi, e poi passando alla conduzione del reality Drag Race Italia, su Discovery+.

Proprio sulla nuova piattaforma, Tommaso Zorzi è arrivato alla conduzione del reality Tailor Made – Chi ha la stoffa?, la grande sfida per aspiranti neo-stilisti. Ma com’è andato il debutto? Scopriamolo insieme.

Le parole di Tommaso Zorzi

In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram, nel suo consueto buongiorno ai suoi followers, Tommaso Zorzi ha parlato del programma di Discovery+ e, più in generale, della televisione nostrana. Ha raccontato: “Buongiorno ragazzi stamattina ottime notizie, ieri è andata molto bene, sono super contento. Debutto al top, si afferma come il titolo più visto, nella giornata d’esordio! Il 1 episodio ha registrato il maggior numero di abbonati e ha portato il talent show ad essere tra i titoli più commentati sui social”.

E ancora: “A parte gli scherzi questo lavoro è un po’ così, però la cosa importante secondo me è essere contenti e soddisfatti del lavoro che si fa. Poi ovviamente quando vanno bene siamo tutti più felici però io sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, anche quando andava meno bene”. E conclude: “Adesso non mi riferisco a nulla in particolare però in generale mi sembra un po’ stupido poi accanirsi su certi aspetti della televisione flop, mega flop. E’ brutto ed è triste, anche perché quando poi gira bene che dici, cosa ti inventi? Che è successo?”.

I piani per il futuro dell’influencer

Tommaso Zorzi, dunque, sta lavorando e bene per avviare una carriera da conduttore. Presto lo rivedremo in Mediaset? Intanto, il popolare influencer milanese ha svelato che vorrebbe dedicarsi presto alla famiglia e agli affetti. Ecco perché vuole fare tante cose entro un certo limite di tempo.

Ha raccontato: “Fare tutto entro una certa età che mi sono prestabilito. Io sogno la casa in campagna. Mi piace vivere una vita molto serena, tranquilla, pacata. Spero di rimanere sano di mente il più lungo possibile”.